Играл за Реал против Динамо, был партнером Шевченко и выиграл ЛЧ: что известно о Жулио Сезаре – новом тренере Олимпика

"Футбол 24" рассказывает о Жулио Сезаре – без пяти минут наставнике Олимпика, который может похвастаться неординарной для украинского футбола биографией.

Олимпик получит нового главного тренера. Вместо Игоря Климовского, под руководством которого команда завершала сезон 2018/19, новым руководителем Олимпика станет Жулио Сезар Сантос Корреа. 40-летний бразилец в течение карьеры сменил немало клубов, среди которых можно выделить Реал и Милан – ни один тренер, который работает в Украине, не может похвастаться подобной биографией.

Хотя контракт с тренером еще не подписан, однако президент Олимпика Владислав Гельзин подтвердил, что стороны близки к договоренности, осталось согласовать лишь некоторые несущественные детали. Сам бразильский специалист уже провел несколько тренировок с командой. Поэтому, очевидно, что официальное представление Жулио Сезара – дело ближайшего времени.

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Жулио Сезар родился 18 ноября 1978 года в Сан-Луисе (Бразилия). Его профессиональная карьера была несколько нетипичной, как для бразильца, ведь он не выступал ни за один местный клуб. В 15-летнем возрасте первой командой Сезара, который выступал на позиции защитника, стала молодежка мексиканской Америки, после чего юный центрбек перешел в Марафон из Гондураса. Вообще смена клуба для Жулио Сезара была обычным делом – за 18 лет активных выступлений он успел поиграть за полтора десятка команд.

Отыграв 17 матчей за Марафон, в 1996 году перешел в испанский Вальядолид, за который выступал дольше всего в карьере, задержавшись в команде до лета 1999-го. В дебютном сезоне провел 25 матчей в Ла Лиге и помог команде финишировать на довольно высокой 7-й позиции в чемпионате. Своими выступлениями Жулио Сезар привлек внимание многих клубов и в 1999 году оказался в Реале. Интересно, что Сезар мог перейти и в Барселону – тогдашний наставник "блаугранас" Луи ван Гал хотел пригласить молодого бразильца в свою команду.

За "бланкос" бразилец сыграл лишь один сезон 1999/2000, однако стал победителем Лиги чемпионов – в финале Реал разгромил Валенсию и завоевал свой 8-й Кубок чемпионов. Сам Жулио не попал в заявку на тот поединок.

Однако есть другой интересный факт – 25 ноября 1999 в рамках второго группового турнира ЛЧ Жулио Сезар провел все 90 минут в матче Динамо – Реал на НСК Олимпийский. Тот поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Висенте дель Боске, а бразильский защитник получил желтую карточку уже на 9-й минуте игры. К слову, голы в том матче забивали Фернандо Морьентес и Рауль, а в составе киевлян отличился Сергей Ребров. По итогам того группового турнира Динамо и Реал набрали по 10 очков, однако дальше прошли мадридцы благодаря лучшим показателям в личных встречах.

В футболке "сливочных" бразилец провел 21 поединок (из них 20 – в старте), играя в центре защиты в паре с Фернандо Йерро или Иваном Кампо. В октябре 2000 года на правах аренды перешел в Милан, став одноклубником Андрея Шевченко. Впрочем, в отличие от украинца, бразилец не сумел стать своим в столице моды. В составе "россонери" сыграл лишь 5 матчей, откровенно не впечатлил и вернулся в Испанию уже через 2 месяца после перехода.

Сразу же была очередная аренда – на этот раз в Реал Сосьедад, после чего летом 2001 года Жулио Сезар на правах свободного агента перебрался в Бенфику. Далее начались настоящие качели: Аустрия, возвращение в Вальядолид, Болтон, Тигрес, Олимпиакос, Динамо Бухарест, Газиантепспор – и все это за 7 лет! Что же, очевидно, агенты Жулио Сезара хорошо заработали на своем клиенте. Последним европейским клубом бразильца стал португальский Маритиму, после чего защитник успел поиграть еще и за Канзас и Торонто. Жулио Сезар завершил карьеру игрока в 2014 году – на тот момент ему было 36. Может похвастаться большим количеством трофеев – Кубок Лиги чемпионов, чемпионство и Кубок Австрии, двукратный чемпион Греции и чемпион Мексики.

В своей карьере больше всего матчей Жулио Сезар сыграл в Примере – 125, по данным Transfermarkt. Забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Также в активе бразильца 21 поединок и 2 гола в Лиге чемпионов, еще 6 матчей – в Кубке УЕФА. В АПЛ новоиспеченный наставник Олимпика провел 5 поединков в составе Болтона, в Италии – 5 матчей за Милан. Самая высокая трансферная стоимость Жулио Сезара – 4 млн евро (в октябре 2004 года).

После завершения карьеры принимал активное участие в мероприятиях, организованных Реалом, в том числе неоднократно играл в различных благотворительных поединках. Также с марта 2018 года работал послом благотворительного фонда Реала в Бразилии – подобную миссию выполняет и действующий игрок мадридцев Марсело. Получил в Испании тренерскую лицензию УЕФА категории PRO – поэтому отрицательный опыт Жилмара во Львове ему не грозит.

Тренерский опыт у Жулио Сезара откровенно незначительный - в январе 2019 года бразилец возглавил испанский Кристо Атлетико, который играет в Терсере (сезон 2018/19 команда завершила на 7-й позиции своей группы без шансов на повышение в классе). Как заявил сам бразилец, его лозунг: "Без жертв нет победы".

В Испании ожидали, что будущим местом работы Жулио Сезара станет молодежная команда Вальядолида. Что же, очевидно, Олимпик сумел перехватить бразильского тренера, который обещает привести что-то новенькое в украинский футбол. За работой этого бразильца в УПЛ однозначно стоит понаблюдать.

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