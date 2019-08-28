Політило: Одразу зрозумів, що Жуліо Сезар провалиться в Олімпіку

Півзахисник Олімпіка Сергій Політило прокоментував зміни на посаді головного тренера донецького клубу.

"Атмосфера в команді стала відразу позитивна. Ми добре знаємо Ігоря Климовського. З ним ми грали в минулому чемпіонаті, набирали очки і зберегли місце в Прем'єр-лізі. Він якісний тренер, знає наші можливості, а ми знаємо його вимоги. Це відразу принесло результат.

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Не можна, звичайно, все звалювати на попереднього тренера, тому що ми всі винні в тому, що команда програла чотири матчі і опустилася на дно турнірної таблиці. Жуліо Сезар, коли прийшов, не знав команду, з ним треба було все починати спочатку.

Чесно кажучи, коли він тільки прийшов, я майже відразу зрозумів, що у нас з ним мало що вийде. У підсумку, як показали перші тури, мої побоювання підтвердилися. Климовський прийшов, змінив тренувальний процес, правильно розставив нас на полі.

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У тренувальному процесі з'явилися навантаження, після яких відчули крепатуру. Значить, ми були не зовсім готові, хоча проходили збори. Робота нового тренера дала плоди, ми в першій же зустрічі з ним зіграли внічию, відібравши очки у Динамо", – розповів Політило у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Ігор Климовський став виконуючим обов'язків головного тренера Олімпіка після звільнення Жуліо Сезара з посади.

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