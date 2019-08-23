"Жулио Сезар не попрощался с Олимпиком", – капитан донецкой команды

Капитан донецкого Олимпика Дмитрий Гришко рассказал об уходе Жулио Сезара.

"Жулио Сезара не было действительно, он не приехал попрощаться с командой. Мы написали в группу слова поддержки и благодарности, но он считал нужным сделать так.

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Не скажу, что с ним работалось дискомфортно, но как получилось – так получилось. Если бы я знал причины, то их, наверное, и не было бы. Было бы все по-другому", – сказал Гришко телеканалу "Футбол 1".

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Напомним, после 4 туров УПЛ Олимпик не имеет в активе ни одного пункта и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Команду покинул главный тренер Жулио Сезар. Временно исполняющим обязанности наставника стал Игорь Климовский.