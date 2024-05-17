Президент "кулес" Жоан Лапорта разочаровался в испанце из-за его критических заявлений о работе клубы. Руководство Барселоны решило уволить Хави после завершения сезона.

Хави не будет тренером Барселоны в следующем сезоне, – каталонские СМИ

Как сообщает AS, спортивный директор "блаугранас" Деку внезапно уехал в Португалию по личным делам. Впрочем, издание считает, что он проведет встречу с Сержиу Консейсау, который возглавляет Порту. Португальский специалист есть в списке кандидатов на замену Хави. Кроме того, Барселона рассматривает Рафу Маркеса и Ханси Флика.

Действующее соглашение Сержиу Консейсау с Порту действует до 2028 года. Португалец со своим клубом на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24 встречался с Шахтером. Порту в шестом туре выиграл у "горняков" со счетом 5:3 и не позволил украинской команде продолжить участие в турнире.

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