Экс-нападающий Арсенала и Манчестер Юнайтед назначен на должность главного тренера Херенвена. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ван Перси близок к получению первой тренерской работы – ван Нистелрой от нее уже отказался

Робин ван Перси подписал контракт с нидерландским клубом на два года. Для именитого футболиста это будет первым тренерским опытом на профессиональном уровне. Ранее ван Перси работал лишь с молодежной командой Фейеноорда U-19

Сейчас Херенвен находится на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 37 очками.

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