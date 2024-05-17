Министерство молодежи и спорта на своем сайте опубликовало приказ об определении ФК Черноморец критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Работники ТЦК на несколько дней задержали арбитра: "Что дальше, как работать?"

Напомним, такой статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников организации и футбольного клуба. При наличии обоснованной необходимости количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может быть больше.

К слову, Черноморец стал восьмым клубом в когорте критически важных – ранее таковыми признали Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Оболонь, Кривбасс, Зарю и Карпаты, а также Украинскую ассоциацию футбола и украинскую Премьер-лигу.

Арбитры массово отказывают от назначений на матчи – источник раскрыл фамилии задержанных работниками ТЦК рефери