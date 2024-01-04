Богдан Михайличенко оказался перед непростым выбором – вернуться в Украину или попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Украинский защитник загребского Динамо Богдан Михайличенко больше не будет выступать за хорватский клуб, сообщает Vecernji list.

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Еще в понедельник, 1 января, главный тренер команды Сергей Якирович сообщил футболисту, что не видит его в своей команде (Михайличенко уже два месяца не попадает в заявку из-за обвинений в равнодушии к результатам Динамо З).

Как сообщал ранее Футбол 24, предметный интерес к 26-летнему защитнику проявляет представитель Чемпионшипа. По информации хорватского источника, этим клубом является Сандерленд. Однако, англичанам придется выдержать серьезную конкуренцию с новичком УПЛ Полесьем – житомирцы, как отмечает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, предлагают лучшие личные условия контракта.

К слову, за Сандерленд уже выступают два украинца – форварды Назарий Русин и Тимур Тутеров.

Напомним, Михайличенко – воспитанник киевского Динамо. Успел поиграть за каменскую Сталь, Зарю, Шахтер и бельгийский Андерлехт. В текущем сезоне провел за Динамо Загреб 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста. За сборную Украины Богдан сыграл 7 поединков. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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