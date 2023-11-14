СК Днепр-1 рискует лишиться своих лидеров. Украинский журналист Виктор Вацко сообщил о сложной финансовой ситуации в клубе.

В минувший уикенд СК Днепр-1 сенсационно обыграл донецкий Шахтер в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги – команда Максимова возглавила турнирную таблицу чемпионата.

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Однако уже зимой СК Днепр-1 может продать несколько своих лидеров. Как сообщает украинский журналист Виктор Вацко, клуб переживает не самую лучшую экономическую ситуацию.

По его информации, уже в ближайшее время СК Днепр-1 придется попрощаться с 1-2 ведущими футболистами. Уйти из клуба может Александр Пихаленок – футболистом активно интересуется житомирское Полесье. Новичок УПЛ готов выложить солидную сумму за трансфер полузащитника.

Напомним, в сентябре футболистом активно интересовался израильский Хапоэль. Сам Пихаленок якобы был не прочь продолжить карьеру в европейском чемпионате.

По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Александр сыграл за СК Днепр-1 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 4 ассиста.

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