"Что чувствую, когда вижу СК Днепр-1 на первом месте в турнирной таблице? Хочу всем скептикам напомнить, что 6 лет назад мы играли первую игру против Буковины в Кубке Украины. Тогда я сказал, что через 5 лет от создания команды будут еврокубки, а через 10 – Лига чемпионов. Я же не соврал. Чувствую гордость, что сдержал обещание родному городу.

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Мало кто поначалу поверил в наш проект. Кто мог поверить, если бы 6 лет назад сказали, что будем побеждать Шахтер 3:1? Причем, у нас до сих пор в составе есть Когут, Юрчук. Тот же Рубчинский, который, правда, тогда еще мячи подавал. Он сколько страдал от травм, а сейчас в основе команды, на главных ролях.

Приход Юрия Максимова не просто дал новую жизнь игре команды, а продолжил процесс создания великой команды. СК Днепр-1 был, есть и будет постоянным участником еврокубков. Считаю, что с этим тренером мы сможем достичь главной цели - гимна Лиги чемпионов на Днепр-Арене, конечно, после победы в войне.

Была не игра, а шахматная комбинация, игра в футбольные шахматы. Юрий Вильевич использовал все сильные стороны клуба. Всем известно, что сегодня Шахтер – один из сильнейших клубов Украины, в первую очередь, финансово. Но работа тренера вышла на первый план: его установки и задачи игрокам, это сработало и победили. Я знал Максимова, как игрока, но теперь знаю и как тренера. Уверен, что за ним большое футбольное тренерское будущее. И свои кубки Максимов еще поднимет над головой и не только в Украине. Мы с ним на постоянной связи. До матча пошутил, чтобы передал игрокам, если не победят, то поедут все в первую штурмовую роту.

У нас была черная полоса, связанная с предыдущим тренерским составом, решение о назначении которого было неудачным. А вот сейчас есть тренер, который соответствует духу команды", – сказал Береза в комментарии Telegram-каналу Днепрянин.

Напомним, после 14-ти туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице первым, имея в своем активе 30 очков.

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