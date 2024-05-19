В воскресенье в 37-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 37-й тур

Сассуоло – Кальяри – 0:2

Голы: Прати, 71, Лападула, 90+1 (п)

Монца – Фрозиноне – начало матча в 16:00

Удинезе – Эмполи – начало матча в 16:00

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В первом матче дня сошли претенденты на вылет из Серии А – Сассуоло и Кальяри. Экс-команда Роберто Де Дзерби шла предпоследнем и кровь из носу должна была выигрывать, чтобы сохранить хотя бы призрачные шансы на сохранение прописки. Гости балансировали над опасной зоной и тоже были обязаны набирать 3 очка.

Неуступчивая борьба с минимальным преимуществом Кальяри завершилась голом Прати в середине второго тайма – Маттео был первым на добивании после отскока. Уже в добавленное время Кумбулла грубо атаковал соперника и арбитр назначил пенальти – Лападула с отметки снял вопрос о победителе. Сассуоло за тур до финиша официально оформил вылет в Серию В.

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