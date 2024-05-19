Парижане планируют настоящую кадровую революцию будущим летом – из ПСЖ уйдет не только Мбаппе.

Летом ПСЖ попрощается с Норди Мукиеле и Карлосом Солером, сообщает Фабрицио Романо. Интересно, что инсайдер намекает и на другие возможные трансферы, но не называет фамилий.

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Отмечается, что парижане хотят найти новый вариант замены для Ашрафа Хакими на правом фланге обороны и готовы отпустить Мукиеле, который зимой был близок к трансферу в Баварию.

Добавим, что Мукиеле провел 19 матчей за ПСЖ в этом сезоне, отметившись 1 ассистом. Карлос Солер сыграл в 27 поединках за парижан, в которых записал в свой актив голом и 4 результативными передачами.

Мбаппе, я пишу тобі листа...