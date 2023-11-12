Шахтер на неделе обыграл Барселону в Лиге чемпионов, а перед этим одолел Динамо. Новый тренер "горняков" начал собирать комплименты за свою работу. Марино Пушич, похоже, нашел оптимальный состав, ведь сегодня выпустил почти аналогичный стартовый состав (одно изменение), как против Барсы.

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СК Днепр-1 после прихода Юрия Максимова тоже набрал хороший ход и в последние месяцы провалил только матч с Кривбассом. Днепровцы до игры на Арене Львов находились выше Шахтера в турнирной таблице. Главным образом благодаря качественной обороне.

У Шахтера тоже возникли проблемы с созданием моментов в позиционных атаках. Когда СК защищался большими силами, номинальные хозяева не могли найти подход к воротам. Острота возникала в других сценариях – быстрые атаки после перехватов.

У Днепра-1 не клеилась игра с мячом. Футболисты Шахтера регулярно накрывали соперников в центре поля и сразу летели вперед. Так возник ранний гол. Днепровцы не успели закрыть свои позиции в штрафной и позволили серию передач. Мяч отскочил к Сикану, а тот неотразимо пробил по воротам.

СК за первый тайм практически ничего не создал. Но единственный момент превратился в гол. Мирошниченко подал с углового, а Сарапий набежал в центр штрафной и без сопротивления точно пробил головой.

А в начале второго тайма Днепр-1 вышел вперед – Гуцуляк обыграл Ракицкого и шикарно пробил издалека. Спустя еще несколько минут парни Юрия Максимова забили третий гол. Не менее красивый, чем второй. Леднев обвел стенку классным ударом со штрафного.

Днепровцы получили комфортный сценарий с возможностью плотно защищаться на своей половине. Шахтеру было невероятно сложно прорвать массированную оборону. Марино Пушич попытался освежить команду заменами: вышли грузинские фулбеки, Келси помогал Сикану насыщать зоны завершения.

Шахтер так и не нашел путь к воротам Волынца – все было перекрыто. СК Днепр-1 уверенно отстоял победу, набрал 30 очков и поднялся на первое место в УПЛ. "Горняки" имеют 24 балла и четвертое место, но также два матча в запасе.