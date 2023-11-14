СК Дніпро-1 близький до продажу своїх лідерів. Український журналіст Віктор Вацко повідомляє про складну фінансову ситуацію у клубі.

Минулого вікенду СК Дніпро-1 сенсаційно обіграв донецький Шахтар в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги – команда Максимова очолила турнірну таблицю чемпіонату.

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Однак вже взимку СК Дніпро-1 може продати декілька своїх лідерів. Як повідомляє український журналіст Віктор Вацко, клуб переживає не найкращу економічну ситуацію.

За даними джерела, близький до відходу з Дніпра-1 Олександр Піхальонок – футболістом активно цікавиться житомирське Полісся. Новачок УПЛ готовий викласти солідну сумму за трансфер півзахисника.

Повідомляється, що сам Піхальонок віддає перевагу одному з європейських чемпіонатів – у вересні футболістом активно цікавився ізраїльський Хапоель.

За даними порталу Transfermarkt, його трансферна вартість складає 5 мільйонів євро. В нинішньому сезоні Олександр зіграв за СК Дніпро-1 20 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав 4 асисти.

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