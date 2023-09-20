Хапоэль Беер-Шева интересовался лидером днепровского клуба, сообщает FCDNIPRO.COM.

СК Днепр-1 может устроить распродажу игроков – у главной звезды есть клаусула, Карпаты пытались вернуть воспитанника

Вице-чемпион Израиля даже делал официальное предложение, но закрыть трансфер не удалось. Причина – клубы не успели продвинуться в переговорах из-за нехватки времени. Источник добавляет, что это не единственный представитель чемпионата Израиля, который держит Пихаленка на радаре. Зимой за 26-летнего хавбека сборной Украины ожидается серьезная борьба.

По данным Transfermarkt, контракт Пихаленка с СК Днепр-1 рассчитан до лета 2025 года. ТаТоТаке утверждало, что в сделке предусмотрена клаусула за 6 млн иностранной валюты.

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