"Думаю, что мы собрали команду для завоевания титулов. Я продолжаю работу с максимальной надеждой, несмотря на то, что на этой неделе было много критики.

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Мой телефон просто разрывается от пожеланий. Все меня подбадривают так, словно у меня умер родственник. Очевидно, если я не добьюсь результата, то будут последствия, но сейчас все спокойно", – приводит слова Хави Cadena SER.

Напомним, Барселона на грани вылета из ЛЧ, а также проиграла Эль Класико, отдав Реалу чистую первую строчку Примеры. Сегодня в 22:00 "кулес" начнут домашний матч чемпионата против Вильярреала.

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