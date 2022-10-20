"Гадаю, що ми зібрали команду для завоювання титулів. Я продовжую роботу з максимальною надією, попри те, що цього тижня було багато критики.

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Мій телефон просто розривається від побажань. Усі мене підбадьорюють так, наче у мене помер родич. Очевидно, якщо я не досягну результату, то будуть наслідки, але зараз усе спокійно", – наводить слова Хаві Cadena SER.

Нагадаємо, Барселона на межі вильоту з ЛЧ, а також програла Ель Класіко, віддавши Реалу чисту першу сходинку Прімери. Сьогодні о 22:00 "кулес" розпочнуть домашній матч чемпіонату проти Вільяреала.

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