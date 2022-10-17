Первое Эль Классико сезона завершилось уверенной победой Реала (3:1). Андрей Лунин не смог оставить свои ворота "на замке".

Матч безусловно стал знаковым для Андрея Лунина – голкипер "сливочных" пока единственный украинец, принявший участие в историческом противостоянии двух грандов испанского футбола. Игорь Гаврищак и редактор "Футбол 24" Владимир Лесько разобрали вчерашнее Эль Классико на детали. Смотрите видео на YouTube-канале Футбол 24".