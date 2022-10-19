Президент Барселоны Жоан Лапорта готовит информационную бомбу. Согласно Diario Gol, он планирует уволить Хави с поста главного тренера команды, и раздевалка поддерживает Лапорту в этом вопросе.

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Жоан руководствуется статистикой: действующий тренер Барселоны на данный момент является худшим наставником в клубной истории – в активе Хави только 56% во всех матчах.

Сообщается, что Лапорта начал сомневаться в том, что Хави сможет улучшить результаты команды.

Источник отмечает, что Лапорта уже приступил к составлению списка потенциальных кандидатов на замену Хави. Согласно El Nacional, во главе этого списка – имя главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, который не определился со своим будущим после ЧМ-2022 в Катаре.

Также Лапорта рассматривает возможность назначения таких тренеров как Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Марсело Гальярдо, Марсело Бьелса и Юрген Клопп.

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