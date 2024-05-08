Жозе Моуринью, вспоминая свое пребывание в итальянской столице, назвал свое решение отказаться от работы со сборной Португалии "ошибкой". "Труднее всего было выйти в два еврокубковых финала с Ромой. Да, победа в Лиге Европы с Манчестер Юнайтед тоже была очень сложной. Потому что это были две команды, которые, когда я их возглавил, находились в очень сложной ситуации.

"Могут ли случиться сюрпризы? Да": Моуринью назвал трёх главных фаворитов Евро-2024

Некоторые тренеры, возможно, умнее и поэтому выбирают правильное задание с идеальными условиями для достижения успеха. Мне нужно всегда работать, чувствовать, что я что-то делаю и кому-то помогаю. Мне нравятся вызовы, даже если иногда они несправедливы, потому что нельзя ожидать, что я выиграю трофеи, если моя команда не самая сильная в турнире.

Какую сборную я бы тренировал? Португалию. У меня была возможность возглавить её дважды, но предложения об этом подоспели не в подходящее для меня время. Во втором случае я решил остаться в Роме и сейчас думаю, что совершил ошибку. Потому что сейчас у Португалии фантастическая команда, одна из лучших, в пятёрке лучших.

Думаю, рано или поздно у меня появится третья возможность возглавить Португалию. В следующий раз я этим воспользуюсь", – сказал Моуринью в интервью корейскому YouTube-каналу EA Sports.

Напомним, что «особенный» был уволен из Ромы по ходу сезона 2023/24 в связи с неудовлетворительными результатами.

"Я благодарен Богу и Арсену Венгеру": как ПСЖ над президентом Либерии издевался, тот забивал Динамо и пижонил на "Мерсе"