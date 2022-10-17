Матч безумовно став знаковим для Андрія Луніна – голкіпер "вершкових" поки що єдиний українець, який взяв участь у історичному протистоянні двох грандів іспанського футболу. Ігор Гаврищак і редактор "Футбол 24" Володимир Лесько розібрали вчорашнє Ель Класіко на деталі. Дивіться відео на YouTube-каналі Футбол 24".