Реал – Барселона: Лунін отримав дивний вердикт іспанців, відмазки Хаві вже набридають
15:33 - Читать на русском
Перше Ель Класіко сезону завершилося впевненою перемогою Реала (3:1). Андрій Лунін не зміг залишити свої ворота "на замку".
завершено
12’ Карім Бензема
90+1’ Родріго
Ферран Торрес 83’
12’ Карім Бензема
83’ Ферран Торрес
90+1’ Родріго
Матч безумовно став знаковим для Андрія Луніна – голкіпер "вершкових" поки що єдиний українець, який взяв участь у історичному протистоянні двох грандів іспанського футболу. Ігор Гаврищак і редактор "Футбол 24" Володимир Лесько розібрали вчорашнє Ель Класіко на деталі. Дивіться відео на YouTube-каналі Футбол 24".
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