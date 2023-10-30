Лионель Месси признан лучшим игроком сезона-2022/23 по версии авторитетного издания. Приз ему вручил Дэвид Бекхэм.

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Лео выиграл для Аргентины чемпионат мира в Катаре – он в статусе капитана забил семь голов и получил приз MVP турнира. Также в его активе победа в чемпионате Франции в составе ПСЖ с 16 голами и 16 ассистами.

36-летний аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда, выигравшего требл с Манчестер Сити, та Килиана Мбаппе, сделавшего хет-трик в финале ЧМ-2022 за Францию.

Этот "Золотой мяч" стал восьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Сейчас Лионель выступает за "Интер Майами", куда перешел летом на правах свободного агента из ПСЖ.

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