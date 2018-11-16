Пятов или Бойко: кто же лучший вратарь для сборной Украины прямо сейчас

Голкипер Шахтера Андрей Пятов не молодеет и допускает грубые ошибки, но остается №1 как в клубе, так и сборной Украины. В то же время вратарь киевского Динамо Денис Бойко все активнее посягает на его место в национальной команде.

А ведь есть еще и Андрей Лунин, который ищет себя в Испании после трансфера в Реал Мадрид. Впрочем молодой страж ворот пока получает слишком мало игрового времени, чтобы серьезно анализировать его перспективы на место основного в сборной. Остаются представители двух самых принципиальных соперников в УПЛ. Младший на 4 года динамовец Денис Бойко сейчас переживает едва ли не лучший период своей карьеры. Чего не скажешь о Андрея Пятове. Но сможет ли он вытеснить коллегу из рамки ворот национальной команды? Ведь 34-летний кипер Шахтера еще и капитан "сине-желтых".

Лунин стал героем интересного челленджа в Twitter, попав в компанию к Мбаппе, Санчо, Киммиху и другим молодым звездам

Пятов пропустил курьезный гол в недавнем товарищеском матче против Италии, наошибался с начала сезона 2018/19 и в своем клубе. Еще в конце лета Андрей был лучше чем визави в точности передач, однако пропускал больше голов, чем ожидали, если принимать во внимание опасность создаваемых у его ворот моментов (показатель xCG). Сейчас ни по одному из этих элементов у него не видно прогресса. Более того, цифры показывают спад. Особенно в игре ногами - компоненте, которым современный вратарь должен владеть все лучше и лучше.

Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

За текущий сезон Пятов провел 23 матча. Даже несмотря на то, что играл за сборную в Лиге наций и спарринге, он все равно уступает Бойко (24 поединка). И здесь мы видим первую интересную статистику, которая говорит в пользу Дениса. По количеству сухих матчей Андрей уступает конкуренту: 10 против 13. С другой стороны, по воротам голкипера Шахтера пробивали значительно чаще: из 2,05 удара в среднем за матч показатель вырос до 3,40. К Бойко мяч после выстрелов соперников начал доходить 2,97 раза, хотя еще в начале осени было 2,76.

И здесь еще одна победа воспитанника Динамо. Денис парировал 77,03% ударов, тогда как у Пятова процент 72,3. В то же время на старте сезона разрыв между ними был более чем на 7% больше. Иными словами, у Бойко стало больше работы и он стал меньше отбивать. При этом Андрей также ухудшил свои данные, но лишь на 1,4%. Есть у него и позитив. Пятов стал делать больше сейвов. По состоянию на начало сентября было 1,51, а теперь 2,46. Бойко имел в среднем 2,36 сейва за 90 минут, а теперь 2,29.

Еще один важный момент, в котором экс-днепрянин превосходит своего старшего визави. Как и на старте сезона, Бойко пропускает меньше голов, чем должен бы: было 0,39 за игру при ожидаемых 0,54, стало 0,68 при том, что соперники нарабатывают на 0,71. А вот у Пятова ухудшилась негативная тенденция: было 0,54 пропущенных при ожидаемых 0,52, стало 0,94 при xCG 0,82. То есть кипер Шахтера получает за матч в сетку своих ворот несколько больше, чем должен был бы, учитывая качество создаваемых оппонентами моментов. Зато Бойко выручает больше, хотя и у него иногда случаются ужасные результативные ошибки (Шахтер в финале Кубка Украины, Аякс в плей-офф квалификации ЛЧ, Ренн на групповом этапе ЛЕ только за полгода).

Бойко извинился перед командой за свою ошибку в матче с Ренном

Необычно видеть и цифры обоих стражей ворот в игре ногами. Динамовец значительно улучшил свои данные за последние 2,5 месяца. Пятов отдает больше передач (19,74 против 15,28), однако проигрывает в качестве. Бойко выиграл конкуренцию в точности паса по всем параметрам: в целом (87,4% против 87,1% у "горняка"), на короткие расстояния (97,3% против 97,1%), на дальние дистанции (74% против 62 2%) и особенно в финальную треть поля (73,7% против 31,1%). При этом еще несколько месяцев назад Денис на 3 процента за игру уступал в успешности передач в целом и коротких в частности. Прогресс разителен еще и на фоне регресса конкурента.

Справедливости ради, Пятова еще рано списывать - вот такой двойной сейв он совершил в недавней игре против Ворсклы. Да и в сборной Андрей пропустил только 2 гола за последние 4 матча (1 за 3 официальных), прилично спасая как минимум в харьковской встрече с Чехией. Главный тренер ему ощутимо доверяет. Это можно было хорошо заметить в Италии. В очень важном прежде всего для Шевченко матче (показать себя там, где стал игроком-легендой) Пятов сыграл все 90 минут. Впрочем, есть еще один интересный момент.

Watch Andriy #Pyatov rescuing the team twice in a few seconds in the #VorsklaShakhtar game. pic.twitter.com/bLVnTALD4u — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 11 листопада 2018 р.

Шевченко долгий период опирался преимущественно на центральных (Ракицкий, Ордец, Кривцов) и фланговых защитников, которые играют или играли за Шахтер (Матвиенко, Бутко, Караваев). Это был весомый аргумент в пользу Пятова, у которого лучше налажено взаимопонимание с одноклубниками. После последних уже стабильных провалов обороны дончан в еврокубках и чемпионате наставник сборной Украины сделал выводы: как минимум в центральной зоне теперь, как представляется, больше шансов увидеть молодую динамовскую пару Бурда-Миколенко.

Ордец травмирован, Кривцов не впечатляет надежностью, а Ракицкого вообще не вызывали. Повлияет ли это на позиции Пятова и поможет ли Бойко в национальной команде? Вопрос к Шевченко, но по крайней мере шанс проявить себя хотя бы в одном из двух ближайших матчей с товарищеским акцентом Денис заслужил не менее того же Лунина или нынешнего №1.

Почему Шевченко может помочь Лунину получить игровую практику в Леганесе

А как считаете вы, кто больше всего заслужил место в воротах сборной Украины на данный момент? Свои мысли высказывайте в комментариях и опросе ниже.