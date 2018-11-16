toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Пятов или Бойко: кто же лучший вратарь для сборной Украины прямо сейчас

15 ноября 22:24 129 Читати українською
Пятов или Бойко: кто же лучший вратарь для сборной Украины прямо сейчас
Денис Бойко или Андрей Пятов – кто должен стоять в воротах сборной Украины?
Тарас Котив Тарас Котив

Голкипер Шахтера Андрей Пятов не молодеет и допускает грубые ошибки, но остается №1 как в клубе, так и сборной Украины. В то же время вратарь киевского Динамо Денис Бойко все активнее посягает на его место в национальной команде.

А ведь есть еще и Андрей Лунин, который ищет себя в Испании после трансфера в Реал Мадрид. Впрочем молодой страж ворот пока получает слишком мало игрового времени, чтобы серьезно анализировать его перспективы на место основного в сборной. Остаются представители двух самых принципиальных соперников в УПЛ. Младший на 4 года динамовец Денис Бойко сейчас переживает едва ли не лучший период своей карьеры. Чего не скажешь о Андрея Пятове. Но сможет ли он вытеснить коллегу из рамки ворот национальной команды? Ведь 34-летний кипер Шахтера еще и капитан "сине-желтых".

Лунин стал героем интересного челленджа в Twitter, попав в компанию к Мбаппе, Санчо, Киммиху и другим молодым звездам

Пятов пропустил курьезный гол в недавнем товарищеском матче против Италии, наошибался с начала сезона 2018/19 и в своем клубе. Еще в конце лета Андрей был лучше чем визави в точности передач, однако пропускал больше голов, чем ожидали, если принимать во внимание опасность создаваемых у его ворот моментов (показатель xCG). Сейчас ни по одному из этих элементов у него не видно прогресса. Более того, цифры показывают спад. Особенно в игре ногами - компоненте, которым современный вратарь должен владеть все лучше и лучше.

Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

За текущий сезон Пятов провел 23 матча. Даже несмотря на то, что играл за сборную в Лиге наций и спарринге, он все равно уступает Бойко (24 поединка). И здесь мы видим первую интересную статистику, которая говорит в пользу Дениса. По количеству сухих матчей Андрей уступает конкуренту: 10 против 13. С другой стороны, по воротам голкипера Шахтера пробивали значительно чаще: из 2,05 удара в среднем за матч показатель вырос до 3,40. К Бойко мяч после выстрелов соперников начал доходить 2,97 раза, хотя еще в начале осени было 2,76.

И здесь еще одна победа воспитанника Динамо. Денис парировал 77,03% ударов, тогда как у Пятова процент 72,3. В то же время на старте сезона разрыв между ними был более чем на 7% больше. Иными словами, у Бойко стало больше работы и он стал меньше отбивать. При этом Андрей также ухудшил свои данные, но лишь на 1,4%. Есть у него и позитив. Пятов стал делать больше сейвов. По состоянию на начало сентября было 1,51, а теперь 2,46. Бойко имел в среднем 2,36 сейва за 90 минут, а теперь 2,29.

Еще один важный момент, в котором экс-днепрянин превосходит своего старшего визави. Как и на старте сезона, Бойко пропускает меньше голов, чем должен бы: было 0,39 за игру при ожидаемых 0,54, стало 0,68 при том, что соперники нарабатывают на 0,71. А вот у Пятова ухудшилась негативная тенденция: было 0,54 пропущенных при ожидаемых 0,52, стало 0,94 при xCG 0,82. То есть кипер Шахтера получает за матч в сетку своих ворот несколько больше, чем должен был бы, учитывая качество создаваемых оппонентами моментов. Зато Бойко выручает больше, хотя и у него иногда случаются ужасные результативные ошибки (Шахтер в финале Кубка Украины, Аякс в плей-офф квалификации ЛЧ, Ренн на групповом этапе ЛЕ только за полгода).

Бойко извинился перед командой за свою ошибку в матче с Ренном

Необычно видеть и цифры обоих стражей ворот в игре ногами. Динамовец значительно улучшил свои данные за последние 2,5 месяца. Пятов отдает больше передач (19,74 против 15,28), однако проигрывает в качестве. Бойко выиграл конкуренцию в точности паса по всем параметрам: в целом (87,4% против 87,1% у "горняка"), на короткие расстояния (97,3% против 97,1%), на дальние дистанции (74% против 62 2%) и особенно в финальную треть поля (73,7% против 31,1%). При этом еще несколько месяцев назад Денис на 3 процента за игру уступал в успешности передач в целом и коротких в частности. Прогресс разителен еще и на фоне регресса конкурента.

Справедливости ради, Пятова еще рано списывать - вот такой двойной сейв он совершил в недавней игре против Ворсклы. Да и в сборной Андрей пропустил только 2 гола за последние 4 матча (1 за 3 официальных), прилично спасая как минимум в харьковской встрече с Чехией. Главный тренер ему ощутимо доверяет. Это можно было хорошо заметить в Италии. В очень важном прежде всего для Шевченко матче (показать себя там, где стал игроком-легендой) Пятов сыграл все 90 минут. Впрочем, есть еще один интересный момент.

Шевченко долгий период опирался преимущественно на центральных (Ракицкий, Ордец, Кривцов) и фланговых защитников, которые играют или играли за Шахтер (Матвиенко, Бутко, Караваев). Это был весомый аргумент в пользу Пятова, у которого лучше налажено взаимопонимание с одноклубниками. После последних уже стабильных провалов обороны дончан в еврокубках и чемпионате наставник сборной Украины сделал выводы: как минимум в центральной зоне теперь, как представляется, больше шансов увидеть молодую динамовскую пару Бурда-Миколенко.

Ордец травмирован, Кривцов не впечатляет надежностью, а Ракицкого вообще не вызывали. Повлияет ли это на позиции Пятова и поможет ли Бойко в национальной команде? Вопрос к Шевченко, но по крайней мере шанс проявить себя хотя бы в одном из двух ближайших матчей с товарищеским акцентом Денис заслужил не менее того же Лунина или нынешнего №1.

Почему Шевченко может помочь Лунину получить игровую практику в Леганесе

А как считаете вы, кто больше всего заслужил место в воротах сборной Украины на данный момент? Свои мысли высказывайте в комментариях и опросе ниже.

Теги
Главное Видеоновости Сборная Украины Статьи Андрей Лунин Андрей Лунин Тарас Котив Андрей Пятов Андрей Пятов Денис Бойко Денис Бойко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
39
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук