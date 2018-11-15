Лунин стал героем интересного челленджа в Twitter, попав в компанию к Мбаппе, Санчо, Киммиху и другим молодым звездам

В популярной соцсети запустили интересный челлендж, в котором одной из заметных фигур стал голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Популярный профиль Scouted Football предложил своим фолловерам (45 тысяч) челлендж – составить символическую сборную из любимых европейских футболистов.

3 условия:

– Все игроки должны быть не старше 23 лет.

– Только футболисты из стран-членов УЕФА.

– Только один представитель от страны.

Пользователи Twitter активно начали выполнять этот челлендж.

Мы сосредоточили внимание на позиции вратаря, ведь там одним из самых популярных "пиков" был голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Трансфер в мадридский Реал принес 19-летнему футболисту признание. Первым номером своих символических сборных пользователи охотнее выбирали только основного вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму – примерно в 4 раза чаще Лунина.

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Однако дальше самыми популярными были экс-голкипер Зари и албанский страж ворот Лацио Томаш Стракоша. Пользователи очень активно ставили Лунина в свои команды. Стоит отметить, что другую украинскую молодую звезду Александра Зинченко также не обошли стороной. Его включали в свою команду даже некоторые авторитетные журналисты, правда, очень часто на скамейку запасных, которую он регулярно полирует в Манчестер Сити.

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Lunin



Dalot

Skriniar

Christensen

Tierney ??????



Rice

Frenkie

Havertz



Mbappé

Jovíc

Sancho ️ — LeKenner (@LeKenner) 15 листопада 2018 р.

: Lunin

?????? : Trent-Arnold

: Skriniar

: De Ligt

?????? : Tierney

: Ruben Neves

: Aouar

: Milinkovic-Savic

: Chiesa

: Werner

: Asensio — Coralie (@Coraliiie10) 14 листопада 2018 р.

gk lunin

rb laimer

cb uduokhai

cb varnier

?????? lb tierney

cm gedson fernandes

cm berge

??????cam mount

rw dembele

st dolberg

lw bergwijn — Leon Hendry (@L_Hendry25) 14 листопада 2018 р.

Lunin

Calabria

Skriniar

Akanji

??????Tierney

Neves

Milikovic-Savic

Havertz

Asensio

Mbappe

??????Sancho — Ryan Lam (@ryrylam210) 14 листопада 2018 р.

Lunin



Rüegg

De Ligt

Skriniar

Grimaldo



Ruben Neves

Goretzka

Milinkovic-Savic



Mbappe

Cutrone

Sancho https://t.co/1z4t39PCDU — Hugo Juste (@HugoJuste) 15 листопада 2018 р.

3-4-1-2



Andriy Lunin



Milan Skriniar

Andreas Christensen

Matthijs de Ligt



Timothy Castagne

Sergej Milinkovic-Savic

Nicolò Barella

Alejandro Grimaldo



Leon Goretzka



Kylian Mbappé

Krzysztof Piatek



(Ho dovuto rinunciare a Saul ️) https://t.co/gCRvwmd4AU — Luca Tumminello (@l_tummi) 15 листопада 2018 р.

Lunin



Kimmich

Skriniar

De Ligt

Tierney



Ceballos

Neves

Milinkovic-Savic



?????? Sancho

Mbappe

Ødegaard https://t.co/0CX7L0QdUP — Depressed Madridista (@RaulMadrid__7) 15 листопада 2018 р.

Lunin



?????? Tierney

Milenković

De Ligt

Kimmich



Tielemans

Olmo

Grillitsch



Vlašić

André Silva

Mbappé https://t.co/r7rvIHV3MM — Ante Jukić (@a_jukic) 15 листопада 2018 р.

Lunin



Henrichs

De Ligt

Skriniar

Robertson ??????



Rodri

Neves

Tielemans



Nelson ??????

Jovic

Mbappe https://t.co/Y9l4EcSWDw — Will Balsam (@WillBalsam) 15 листопада 2018 р.

Lunin



Odriozola

Skriniar

De Ligt

??????Tierney



Tonali

Neves

??????Loftus Cheek



Mbappe

Isak

Sane https://t.co/ZFOgWZt1m8 — Fuat (@Fuaattt_CFC) 14 листопада 2018 р.

GK Lunin

DR Dalot

DC De Ligt

DC Skriniar

LB ?????? Tierney

MC Chiesa

MC Tielemans

MC Asensio

FC ?????? Greenwood

FC Isak

FC M’Bappe https://t.co/zpjwWohKNC — Rob Tuckey (@robtuckey28) 14 листопада 2018 р.

Lunin



Odriozola

Romagnoli

Skriniar

Tierney ??????



De Jong

Tielemans

Foden ??????



Sane

Gabriel Jesus

Mbappe https://t.co/DPCH7UQtbW — — (@silkyilkay) 14 листопада 2018 р.