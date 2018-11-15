Лунин стал героем интересного челленджа в Twitter, попав в компанию к Мбаппе, Санчо, Киммиху и другим молодым звездам

В популярной соцсети запустили интересный челлендж, в котором одной из заметных фигур стал голкипер сборной Украины Андрей Лунин.
Популярный профиль Scouted Football предложил своим фолловерам (45 тысяч) челлендж – составить символическую сборную из любимых европейских футболистов.
3 условия:
– Все игроки должны быть не старше 23 лет.
– Только футболисты из стран-членов УЕФА.
– Только один представитель от страны.
Пользователи Twitter активно начали выполнять этот челлендж.
Мы сосредоточили внимание на позиции вратаря, ведь там одним из самых популярных "пиков" был голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Трансфер в мадридский Реал принес 19-летнему футболисту признание. Первым номером своих символических сборных пользователи охотнее выбирали только основного вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму – примерно в 4 раза чаще Лунина.
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Однако дальше самыми популярными были экс-голкипер Зари и албанский страж ворот Лацио Томаш Стракоша. Пользователи очень активно ставили Лунина в свои команды. Стоит отметить, что другую украинскую молодую звезду Александра Зинченко также не обошли стороной. Его включали в свою команду даже некоторые авторитетные журналисты, правда, очень часто на скамейку запасных, которую он регулярно полирует в Манчестер Сити.
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