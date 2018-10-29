Бойко извинился перед командой за свою ошибку в матче с Ренном

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал победу над Ренном в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Любой соперник в Лиге Европы хорошего уровня. Они играли дома и атаковали. У Ренна силовой футбол, много стандартов и ударов из-за пределов штрафной. Хочу поздравить нашу команду с важной и волевой победой. Мы остались вдесятером, но смогли победить.

Ренн – Динамо – видео голов

Хочу поблагодарить ребят. Я допустил ошибку в первом тайме, но команда не остановилась и достигла результата.

Мы движемся от матча к матчу. Для нас каждая игра важна. До этого мы могли выиграть два матча в Лиге Европы, но сыграли вничью. Сейчас победили, хотя мало кто в нас верил после удаления. Все рады и довольны. Приятно выигрывать.

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Отсутствие Цыганкова? Витя лидер, но у нас очень хороший коллектив. На его позиции есть игроки, которые всегда готовы его заменить. Сегодня вышел Сидклей и сыграл 90 минут. Думаю, тренерский штаб им доволен. Он помог команде победить", – цитирует Бойко Динамомания.