Пятов чи Бойко: хто ж найкращий воротар для збірної України прямо зараз

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не молодіє і припускається грубих помилок, але залишається №1 як у клубі, так і збірній України. Водночас воротар київського Динамо Денис Бойко все активніше зазіхає на його місце в національній команді.

А є ж ще й Андрій Лунін, який шукає себе в Іспанії після трансферу в Реал Мадрид. Утім молодий страж воріт наразі отримує надто мало ігрового часу, аби серйозно аналізувати його перспективи на місце основного у збірній. Залишаються представники двох найпринциповіших суперників в УПЛ. Молодший на 4 роки динамівець Денис Бойко наразі переживає чи не найкращий період своєї кар'єри. Чого не скажеш про Андрія Пятова. Та чи зможе він витіснити колегу з рамки воріт національної команди? Адже 34-річний кіпер Шахтаря є ще й капітаном "синьо-жовтих".

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Пятов пропустив курйозний гол у недавньому товариському матчі проти Італії, напомилявся з початку сезону 2018/19 і у своєму клубі. Ще наприкінці літа Андрій був кращим за візаві у точності передач, однак пропускав більше голів, ніж очікували, якщо брати до уваги небезпеку створюваних біля його воріт моментів (показник xCG). Зараз за жодним з цих елементів у нього не видно прогресу. Більше того, цифри показують спад. Особливо у грі ногами – компоненті, яким сучасний воротар повинен володіти все краще і краще.

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За поточний сезон Пятов провів 23 матчі. Навіть попри те, що грав за збірну в Лізі націй та спарингу, він все одно поступається Бойку (24 поєдинки). І тут бачимо першу цікаву статистику, яка говорить на користь Дениса. За кількістю сухих матчів Андрій поступається конкуренту: 10 проти 13. З іншого боку, по воротах голкіпера Шахтаря пробивали значно частіше: з 2,05 удару в середньому за матч показник виріс до 3,40. До Бойка м'яч почав доходити після пострілів суперників 2,97 разу, хоча ще на початку осені було 2,76.

І тут ще одна перемога вихованця Динамо. Денис парирував 77,03% ударів, тоді як у Пятова відсоток 72,3. Водночас на старті сезону розрив між ними був на понад 7% більший. Іншими словами, у Бойка стало більше роботи і він почав менше відбивати. При цьому Андрій також погіршив свої дані, але лише на 1,4%. Є у нього і позитив. Пятов став робити більше сейвів. Станом на початок вересня було 1,51, а тепер 2,46. Бойко мав у середньому 2,36 сейву за 90 хвилин, а тепер 2,29.

Ще один важливий момент, в якому екс-дніпрянин переважає свого старшого візаві. Як і на старті сезону, Бойко пропускає менше голів, ніж повинен би: було 0,39 за гру при очікуваних 0,54, стало 0,68 при тому, що суперники напрацьовують на 0,71. А ось у Пятова погіршилась негативна тенденція: було 0,54 пропущених при очікуваних 0,52, стало 0,94 при xCG 0,82. Тобто кіпер Шахтаря отримує за матч у свої ворота дещо більше, ніж повинен був би, зважаючи на якість створюваних опонентами моментів. Натомість Бойко виручає більше, хоча й у нього інколи трапляються жахливі результативні помилки (Шахтар у фіналі Кубка України, Аякс у плей-офф кваліфікації ЛЧ, Ренн на груповому етапі ЛЄ тільки за півроку).

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Незвично бачити і цифри обох стражів воріт у грі ногами. Динамівець значно покращив свої дані за останні 2,5 місяця. Пятов віддає більше передач (19,74 проти 15,28), однак програє у якості. Бойко виграв конкуренцію у точності пасу за всіма параметрами: загалом (87,4% проти 87,1% у "гірника"), на короткі відстані (97,3% проти 97,1%), на дальні дистанції (74% проти 62,2%) та особливо у фінальну третину поля (73,7% проти 31,1%). При цьому ще кілька місяців тому Денис на 3 відсотки за гру поступався в успішності передач загалом і коротких зокрема. Прогрес разючий ще й на фоні регресу конкурента.

Заради справедливості, Пятова ще рано списувати – ось такий подвійний сейв він здійснив у недавній грі проти Ворскли. Та й у збірній Андрій пропустив лише 2 голи за останні 4 матчі (1 за 3 офіційні), пристойно рятуючи як мінімум у харківській зустрічі з Чехією. Головний тренер йому відчутно довіряє. Це можна було гарно помітити в Італії. У дуже важливому насамперед для Шевченка матчі (показати себе там, де став гравцем-легендою) Пятов відіграв усі 90 хвилин. Утім є ще один цікавий момент.

Watch Andriy #Pyatov rescuing the team twice in a few seconds in the #VorsklaShakhtar game. pic.twitter.com/bLVnTALD4u — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 11 листопада 2018 р.

Шевченко тривалий період опирався переважно на центральних (Ракицький, Ордець, Кривцов) та флангових захисників, які грають або грали за Шахтар (Матвієнко, Бутко, Караваєв). Це був вагомий аргумент на користь Пятова, в якого краще налагоджене взаєморозуміння з одноклубниками. Після останніх уже стабільних провалів оборони донеччан в єврокубках та чемпіонаті наставник збірної України зробив висновки: як мінімум у центральній зоні тепер, як видається, більше шансів побачити молоду динамівську пару Бурда-Миколенко.

Ордець травмований, Кривцов не вражає надійністю, а Ракицького взагалі не викликали. Чи вплине це на позиції Пятова та допоможе Бойку в національній команді? Питання до Шевченка, але принаймні шанс проявити себе хоча б в одному із двох найближчих матчів з товариським акцентом Денис заслужив не менше за того ж Луніна чи нинішнього №1.

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А як вважаєте ви, хто найбільше заслужив на місце у воротах збірної України на цей момент? Свої думки висловлюйте в коментарях і опитування нижче.