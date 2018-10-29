Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов все больше становится ветераном национальной команды.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов сравнялся с экс-голкипером Динамо Александром Шовковским по количеству официальных матчей за сборную Украины, сообщает издание Команда 1.

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На счету обеих игроков по 57 матчей за национальную команду. Однако по количеству проведенных на поле минут Шовковский впереди – 5101 против 5087 в Пятова.

Зато Пятов впереди по сухими матчами – 28 против 26 соответственно.

Напомним, следующий поединок сборная Украины проведет против национальной команды Словакии в рамках Лиги наций, где Пятов и сможет обогнать легендарного СаШо.

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