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Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

23 октября 09:31 91 Читати українською
Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины
Александр Шовковский и Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов все больше становится ветераном национальной команды.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов сравнялся с экс-голкипером Динамо Александром Шовковским по количеству официальных матчей за сборную Украины, сообщает издание Команда 1.

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На счету обеих игроков по 57 матчей за национальную команду. Однако по количеству проведенных на поле минут Шовковский впереди – 5101 против 5087 в Пятова.

Зато Пятов впереди по сухими матчами – 28 против 26 соответственно.

Напомним, следующий поединок сборная Украины проведет против национальной команды Словакии в рамках Лиги наций, где Пятов и сможет обогнать легендарного СаШо.

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Рекорды Украина Украина Сборная Украины Андрей Пятов Андрей Пятов Александр Шовковский Александр Шовковский
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