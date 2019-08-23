Пиварич рассказал об отношениях с Хацкевичем и оценил работу Михайличенко

Защитник Динамо Йосип Пиварич поделился своими мыслями о смене тренера в команде.

"Мне сложно сказать, что не получилось у Александра Хацкевича. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Мы очень часто общались. Он меня уважал и как человека, и как игрока. И я его уважал – как тренера и хорошего человека.

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В команду пришел новый тренер, который дает нам новые упражнения на тренировках и ставит новые задачи. Настраиваемся на борьбу и на хорошие результаты.

Раньше никогда не общался с Алексеем Михайличенко. Пока прошло слишком мало времени, чтобы говорить о его принципах работы и изменениях.

"Назначение Михайличенко – лучший вариант: не дай Бог, пришел бы иностранец", – Сабо прокомментировал перемены в Динамо

Он сказал, что мы должны отдаваться на 100% на каждой тренировке, слушать тренера, выполнять его требования и все будет хорошо", – цитирует Пиварича Tribuna.com.

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