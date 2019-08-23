Піваріч розповів про стосунки з Хацкевичем та оцінив роботу Михайличенка

Захисник Динамо Йосіп Піваріч поділився своїми думками про зміну тренера у команді.

"Мені складно сказати, що не вийшло у Олександра Хацкевича. У мене ніколи не було з ним ніяких проблем. Ми дуже часто спілкувалися. Він мене поважав і як людину, і як гравця. І я його поважав – як тренера і хорошу людину.

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У команду прийшов новий тренер, який дає нам нові вправи на тренуваннях і ставить нові завдання. Налаштовуємося на боротьбу і на хороші результати.

Раніше ніколи не спілкувався з Олексієм Михайличенком. Поки пройшло дуже мало часу, щоб говорити про його принципи роботи і зміни.

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Він сказав, що ми повинні віддаватися на 100% на кожному тренуванні, слухати тренера, виконувати його вимоги і все буде добре", – цитує Піваріча Tribuna.com.

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