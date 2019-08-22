"Назначение Михайличенко – лучший вариант: не дай Бог, пришел бы иностранец", – Сабо прокомментировал перемены в Динамо

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поддерживает назначение Алексея Михайличенко на пост главного тренера киевского Динамо.

Напомним, Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо после вылета киевлян от Брюгге в квалификации Лиги чемпионов. Контракт рассчитан на 3 года.

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо считает такое решение Игоря Суркиса правильным.

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"Я поддерживаю Михайличенко, думаю, все будет нормально. У него есть опыт, он знает, что делать. Да, Шахтер сейчас сильнее. Это подтвердил и Михайличенко, и Хацкевич. Что поделаешь – надо ждать, пока молодые игроки вырастут. Но нужно, чтобы они прогрессировали. То, что провалился, например, Цыганков на старте сезона – виноват, наверное, бывший тренерский штаб.

Отставка Хацкевича была сюрпризом, но я не был сторонником того, чтобы его увольнять. Он работал с молодыми футболистами. Единственное – он начал все время менять состав, лично мне это не понравилось. Взять, к примеру, тех же иностранцев, которые сейчас в команде: мне кажется, что у Динамо есть футболисты и сильнее.

Михайличенко и Евтушенко знают, что делать и будут исправлять ситуацию. Я уверен на 100%, что команда будет играть по-другому. Сегодня нет такого, чтобы команда только сидела в обороне в своей штрафной. Зрителю это уже не нужно, это уже не футбол. Тот футбол – от обороны – уже давно ушел.

Назначение Михайличенко – это лучший вариант, который только мог быть. Еще раньше я говорил: "Не дай Бог, если бы назначили иностранца". Иностранный тренер приедет, подпишет контракт. Получится у него в результате или нет: он попрощается и все – самолет улетел. А Михайличенко все время был с командой. К тому же, он играл играл в Италии, в Шотландии – он знает футбол. Причем Алексей Александрович хорошо знает свою команду, поскольку был все время в коллективе", – цитирует Сабо Dynamo.kiev.ua.

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