toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Верпаковскис вступился за Хацкевича после его увольнения из Динамо

11:01 33 Читати українською
Верпаковскис вступился за Хацкевича после его увольнения из Динамо
Александр Хацкевич / Динамо

Бывший игрок Динамо Марис Верпаковскис считает, что Александр Хацкевич показал неплохой результат во главе киевской команды.

"Мне несколько непонятен тот негатив среди специалистов и болельщиков, который был в последнее время направлен в сторону Хацкевича. Мне кажется, что с тем составом, который сейчас есть в Динамо, Хацкевич достаточно неплохо делал свою работу.

"Назначение Михайличенко – лучший вариант: не дай Бог, пришел бы иностранец", – Сабо прокомментировал перемены в Динамо

В прошлом году в квалификации Лиги чемпионов проиграли сильному Аякса. В этом сезоне не прошли Брюгге. Да, это не такой сильный соперник, как Аякс, но игра была равной. Брюгге где-то повезло чуть больше.

Думаю, по составам и бюджетам Динамо и Брюгге сейчас плюс-минус на одном уровне находятся. Плюс нужно учитывать то, что бельгийцам сейчас гораздо проще приглашать качественных легионеров, учитывая уровень и перспективы местного чемпионата, если сравнивать с украинским", – цитирует Верпаковскиса "Сегодня".

П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати Хацкевичу

blog_ava
Главные новости футбола 22 августа: Заря проиграла Эспаньолу в Лиге Европы, Лунин станет вратарем Реала в новом сезоне
07:00
341
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Марис Верпаковскис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Эспаньол – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча
    Ліга Європи — 22 авг1524 Эспаньол – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча
9
час
:
40
мин
Гранада
21:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук