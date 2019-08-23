Верпаковскис вступился за Хацкевича после его увольнения из Динамо

Бывший игрок Динамо Марис Верпаковскис считает, что Александр Хацкевич показал неплохой результат во главе киевской команды.

"Мне несколько непонятен тот негатив среди специалистов и болельщиков, который был в последнее время направлен в сторону Хацкевича. Мне кажется, что с тем составом, который сейчас есть в Динамо, Хацкевич достаточно неплохо делал свою работу.

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В прошлом году в квалификации Лиги чемпионов проиграли сильному Аякса. В этом сезоне не прошли Брюгге. Да, это не такой сильный соперник, как Аякс, но игра была равной. Брюгге где-то повезло чуть больше.

Думаю, по составам и бюджетам Динамо и Брюгге сейчас плюс-минус на одном уровне находятся. Плюс нужно учитывать то, что бельгийцам сейчас гораздо проще приглашать качественных легионеров, учитывая уровень и перспективы местного чемпионата, если сравнивать с украинским", – цитирует Верпаковскиса "Сегодня".

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