Экс-форвард Динамо и эксперт каналов "Футбол" призвал не критиковать тамошних спортсменов, потому что за откровенные слова над ними висит риск тюрьмы. Григорий Козловский и Михаил Кополовец такую позицию категорически не разделяют.

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"Ган*оном, гандо*ом и остался! Конечная (вероятно, имеется в виду "конченая" – прим. Футбол 24) вата!" – написал президент Руха в комментариях Брутального футбола.

"Су*а, что ж ты за га*дон такой конченый! Ху*ло бесхребетное. Спорт "вне политики". Ты, Витя, вообще е*нулся на голову? Тысячи людей наших гибнут!!! А ты за спортсменов переживаешь. Мой тебе совет – пи*дуй за кораблем и не возвращайся никогда! И Луческу прихвати, он тоже спорт "вне политики", – дополнил Кополовлец.

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