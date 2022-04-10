"Я не політик, це питання не до мене. Звичайно, ніхто в таке не вірив і не думав про це. Але докотилися. Коли політики лізуть у спорт, не лише у мирне життя, то спорту вже немає.

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Російські спортсмени тепер лише у себе вдома гратимуть. Не вважаю, що спортсмени у чомусь винні. Що з нас брати? У Росії за слова можна відразу ж у тюрягу сісти. Тут усе зрозуміло. Тому я спортсменів особливо і не засуджую, тому що багато хто мовчить через те, що можна отримати термін.

Ми — мирні люди, хіба що Алієв може з автомата постріляти. І то я не впевнений – можливо, і вміє стріляти. Але він лайки робить, хоч я лайки не люблю", – заявив Леоненко в ефірі SportArena.

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