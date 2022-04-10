"Я не политик, этот вопрос не ко мне. Конечно, никто в такое не верил и не думал об этом. Но докатились. Когда политики лезут в спорт, не только в мирную жизнь, то спорта уже нет.

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Российские спортсмены теперь только у себя дома будут играть. Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу в тюрягу сесть. Здесь все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок.

Мы мирные люди, разве что Алиев может из автомата пострелять. И то я не уверен – может, и умеет стрелять. Но он лайки делает, хотя я лайки не люблю", – заявил Леоненко в эфире SportArena.

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