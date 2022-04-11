Екс-форвард Динамо і експерт каналів "Футбол" закликав не критикувати тамтешніх спортсменів, бо за надто відверті слова над ними висить ризик в'язниці. Григорій Козловський і Михайло Кополовець таку позицію категорично не поділяють.

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"Ган*оном, гандо*ом і залишився! Конечна (ймовірно, мається на увазі "кінчена" – прим. Футбол 24) вата!" – написав президент Руха у коментарях Брутального футболу.

"Су*а, що ж ти за га*дон такий кончений! Ху*ло безхребетне. Спорт "внє палітікі". Ти, Вітю, взагалі йо*нувся на голову? Тисячі людей наших гинуть!!! А ти за спортсменів переживаєш. Моя тобі порада – пи*дуй за кораблем і не вертайся ніколи! І Луческу прихопи, він також спорт "внє палітікі", – доповнив Кополовлець.

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