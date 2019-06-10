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Петраков: Может, сборной Украины не выходить на матч, если Италия играет "по-чемпионски"?

20:52 66 Читати українською
Петраков: Может, сборной Украины не выходить на матч, если Италия играет "по-чемпионски"?
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков поделился своими ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира против Италии.

 

"В Польше нам очень комфортно, мы играем почти дома. Нас поддерживает большое количество болельщиков, и это хорошо.

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Чувствуем ли мы поддержку? Да, и болельщики и наши родные радуются нашим победам, нашим успехам. Очень приятно получать сообщения от простых людей, которые они отправляют после игр. Мы благодарим их за поддержку. И ту, которая здесь в Польше, и то, что поступает из Украины.

Планируем изменения в матче. Мы уже делали ротацию. Если вы следили за чемпионатом мира, мы в третьем поединке как раз и делали такую ротацию. Итальянцы меняли девять исполнителей, мы – семь. Так что здесь мы на равных.

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Италия играет по-чемпионски? Так может нам вообще не выходить на эту игру? Во-первых, мы хорошо знаем друг друга. Итальянцы в 2018 году приезжали в Киев на контрольный поединок. Мы вместе выступали на первенстве Европы.

Мы специально остались после полуфинала и видели их финальный поединок с португальцами. Честно говоря, и игроки, и тренерский штаб по-футбольному позавидовали итальянцам. Нам очень хотелось выступить в финальном матче. Поэтому завтра сделаем все возможное, чтобы итальянцы в финале смотрели на нас с трибун", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок 1/2 финала мирового первенства между юношескими сборными Украины и Италии состоится 11 июня в Гдыне. Начало встречи – в 18:30.

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