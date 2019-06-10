Полузащитник Италии U-20 Фраттези: Мы готовы победить Украину и бороться за трофей чемпионата мира

Полузащитник молодежной сборной Италии U-20 Давиде Фраттези поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2019 со сверстниками из Украины.

"Здорово, что мы смогли пробиться в полуфинал, но теперь мы готовы идти дальше, обыграть Украину и бороться за трофей в финальном матче.

Лунин официально возвращается в расположение сборной Украины U-20 и сыграет в полуфинале ЧМ-2019

Было бы глупо не верить в свои силы. Мы уже в четверке лучших, и нужно просто отдать все силы и верить в свои шансы", – цитирует Фраттези Sky Sport Italia.

Напомним, что матч Украина U-20 – Италия U-20 состоится во вторник 11 июня и начнется в 18:30.

ЧМ-2019 U-20 Колумбия – Украина: тактическая победа Петракова, прекрасные фланги "сине-жёлтых" и крутость Сикана