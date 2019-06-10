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Полузащитник Италии U-20 Фраттези: Мы готовы победить Украину и бороться за трофей чемпионата мира

20:16 51 Читати українською
Полузащитник Италии U-20 Фраттези: Мы готовы победить Украину и бороться за трофей чемпионата мира
Сборная Италии U-20 / FIFA.com

Полузащитник молодежной сборной Италии U-20 Давиде Фраттези поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2019 со сверстниками из Украины.

 

"Здорово, что мы смогли пробиться в полуфинал, но теперь мы готовы идти дальше, обыграть Украину и бороться за трофей в финальном матче.

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Было бы глупо не верить в свои силы. Мы уже в четверке лучших, и нужно просто отдать все силы и верить в свои шансы", – цитирует Фраттези Sky Sport Italia.

Напомним, что матч Украина U-20 – Италия U-20 состоится во вторник 11 июня и начнется в 18:30.

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