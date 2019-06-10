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Украина U-20 – Италия U-20: предматчевая пресс-конференция Паоло Николато

20:40 80 Читати українською
Украина U-20 – Италия U-20: предматчевая пресс-конференция Паоло Николато
Паоло Николато / соцсети

Главный тренер сборной Италии U-20 Паоло Николато поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Украины.

 

"Шансы в полуфинале 50 на 50. Это будет битва коллективов, я не думаю, что какой-то конкретный игрок сможет решить судьбу противостояния. В прошлом году сборная Украины U-19 дошла до полуфинала чемпионата Европы. У них прекрасно организованная команда. Думаю, нас ждет сбалансированная тактическая игра.

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Очевидно, что в противостояниях плей-офф, которые состоят из одного матча, каждый эпизод может иметь огромное значение. Нам нужна максимальная концентрация и немного удачи.

Надеемся показать хороший футбол и счастливы, что достигли такого уровня, однако сейчас мы не должны останавливаться. У нас огромный энтузиазм и космическое желание попасть в финал. Самая крупная победа – не жалеть. Хотим продолжить в том же духе и выложиться на полную", – цитирует Николато Sky Sport Italia.

Поединок состоится 11 июня в 18:30 по киевскому времени.

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