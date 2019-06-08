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Лунин официально возвращается в расположение сборной Украины U-20 и сыграет в полуфинале ЧМ-2019

17:38 87 Читати українською
Лунин официально возвращается в расположение сборной Украины U-20 и сыграет в полуфинале ЧМ-2019
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает путешествовать между сборной U-20 и главной командой страны.

 

Андрей Лунин останется в расположении национальной команды на матч с Люксембургом, однако сразу после игры чартерным рейсом вылетит в юношескую сборную Украины, сообщает пресс-служба УАФ.

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Напомним, сборная Украины U-20 сыграет со сверстниками из Италии в полуфинале чемпионата мира во вторник, 11 июня.

Стоит добавить, что голкипер провел за юношескую сборную 4 матча на чемпионате мира, но затем вернулся в расположение национальной команды и пропустил поединок 1/4 финала против Колумбии (1:0).

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