Петраков: Може, збірній Україні не виходити на матч, якщо Італія грає "по-чемпіонськи"?

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков поділився своїми очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу проти Італії.

"У Польщі нам дуже комфортно, ми граємо майже вдома. Нас підтримує велика кількість уболівальників, і це добре.

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Чи відчуваємо пітримку? Так, і вболівальники і наші рідні радіють нашим перемогам, нашим успіхам. Дуже приємно отримувати повідомлення від простих людей, які вони відправляють після ігор. Ми дякуємо їм за підтримку. І ту, яка тут у Польщі, і ту, що надходить з України.

Плануємо зміни у матчі. Ми вже робили ротацію. Якщо ви слідкували за чемпіонатом світу, ми в третьому поєдинку якраз і робили таку ротацію. Італійці змінювали дев'ять виконавців, ми – сімох. Так що тут ми на рівних.

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Італія грає по-чемпіонськи? То може нам взагалі не виходити на цю гру? По перше, ми добре знаємо один одного. Італійці у 2018 році приїжджали до Києва на контрольний поєдинок. Ми разом виступали на першості Європи.

Ми спеціально залишилися після півфіналу і бачили їхній фінальний поєдинок з португальцями. Чесно кажучи, і гравці, і тренерський штаб по-футбольному позаздрили італійцям. Нам дуже хотілося виступити у фінальному матчі. Тому завтра зробимо все можливе, щоб італійці у фіналі дивилися на нас з трибун", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок 1/2 фіналу світової першості між юнацькими збірними України та Італії відбудеться 11 червня у Гдині. Початок зустрічі – о 18:30.

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