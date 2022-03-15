"Первая игра после войны? Я уверен, что это будет долгожданный матч для болельщиков. Я хочу и планирую, что это будет на Донбасс Арене в Донецке, когда мы освободим нашу землю от российских фашистов и вернемся в мирное время. Конечно, Донбасс Арена будет, наверное, лучшим подарком всем нашим болельщикам, и, конечно же, в Симферополе, на том стадионе, где Таврия стала впервые чемпионом Украины – я думаю, там будет ответный матч.

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Я уверен, что это будет самый лучший подарок для всех наших болельщиков. Я уверен, мы все ждем и знаем, что наша страна победит. С такими сильными людьми и личностями, которые сегодня помогают нашей стране, – у нас единая команда.

Президент Зеленский – самый сильный руководитель, демонстрирующий лучшие качества в мировой политике и внутри страны. ВСУ – лучшая и сильнейшая армия, показывающая сегодня всему миру, как можно защищать свою землю. И с нами Бог и за нами правда. И, конечно, наши футболисты.

Для меня стали открытием многие. Посмотрите, как Вернидуб вернулся в Украину с успешной работы в Шерифе и защищает нашу страну. Так же как Стаховский, как и Усик, и другие большие спортсмены. И наоборот, некоторые тренеры и спортсмены не возвращаются, ищут себе оправдание.

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Я думаю, история поставит всем им оценку, и наоборот, все мы будем гордиться нашими героями – кто на передовой, кто вернулся в страну, кто стоит сегодня в территориальной обороне и нашей армии ВСУ. Я уверен, что победа будет за нами. С нами Бог и с нами правда. А мы – победим", – заверил Павелко в комментарии Денисов Time.

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