"Перша гра після війни? Я впевнений, що це буде довгоочікуваний матч для вболівальників. Я хочу і планую, що це буде на Донбас Арені у Донецьку, коли ми звільнимо нашу землю від російських фашистів і повернемось у мирний час. Звичайно, Донбас Арена буде, напевно, найкращим подарунком усім нашим уболівальникам. І, звичайно ж, у Сімферополі, на тому стадіоні, де Таврія стала вперше чемпіоном України – я думаю, там буде матч-відповідь.

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Я впевнений, що це буде найкращий подарунок для всіх наших уболівальників. Я впевнений, що ми всі чекаємо та знаємо, що наша країна переможе. З такими сильними людьми та особистостями, які сьогодні допомагають нашій країні – у нас єдина команда.

Президент Зеленський – найсильніший керівник, який демонструє найкращі якості у світовій політиці та всередині країни. ЗСУ – найкраща та найсильніша армія, яка сьогодні показує всьому світу, як можна захищати свою землю. І з нами Бог і за нами правда. І, звісно ж, наші футболісти.

Для мене стали відкриттям багато людей. Подивіться, як Вернидуб повернувся до України з успішної роботи у Шерифі та захищає нашу країну. Так само як і Стаховський, як і Усик, та інші великі спортсмени. І навпаки, деякі тренери та спортсмени не повертаються, шукають собі виправдання.

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Я думаю, історія поставить усім їм оцінку, і навпаки, всі ми будемо пишатися нашими героями – хто на передовій, хто повернувся до країни, хто стоїть сьогодні у територіальній обороні та в нашій армії ЗСУ. Я впевнений, що перемога буде за нами. З нами Бог і з нами правда. А ми – переможемо", – запевнив Павелко в коментарі Денисов Time.

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