Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб вже близько двох тижнів захищає Україну від російської орди.

28 лютого 56-річний фахівець ухвалив рішення вступити до Збройних сил України і пройшов відповідну підготовку. Тепер він протистоїть росіянам.

Вернидуб відмовився вивозити свою сім'ю у Молдову – благородні мотиви

Кадром з війни поділився журналіст Володимир Звєров. "Юрій Миколайович передає усім вітання! Каже, на війні почав більше палити", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, Вернидуб очолює Шериф з грудня 2020-го. Торік його підопічні перемагали Реал та Шахтар на груповому етапі Ліги чемпіонів, а в лютому команда вилетіла від Браги з Ліги Європи.

Росія напала на Україну: скандальна позиція Луческу і трансфер найкращого бомбардира Металіста (LIVE)