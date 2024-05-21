Мюнхенцы остались без тренера, поскольку продолжить свое приключение во главе клуба отказался Томас Тухель. До сих пор Бавария не может найти специалиста, который бы устраивал руководством.

Терпение Баварии заканчивается – клуб начал переговоры с тренером, который вылетел из АПЛ

Как информирует Bayern & Germany со ссылкой на немецкую прессу, клуб сосредоточил свои поиски в чемпионате Англии. Бавария не хочет приглашать именитого тренера, а считает, что лучше иметь человека с идеями, с которым согласятся все члены правления.

Одним из кандидатов является Томас Франк, который работает с Брентфордом. Действующее соглашение наставника Егора Ярмолюка с клубом действует до 2027 года. Брентфорд финишировал в АПЛ на 16 строчке, набрав 39 баллов.

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