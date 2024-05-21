Бавария нашла неожиданного кандидата на должность тренера – мюнхенцы украдут наставника у украинца
Руководство Баварии никак не может подыскать нового наставника для команды.
Мюнхенцы остались без тренера, поскольку продолжить свое приключение во главе клуба отказался Томас Тухель. До сих пор Бавария не может найти специалиста, который бы устраивал руководством.
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Как информирует Bayern & Germany со ссылкой на немецкую прессу, клуб сосредоточил свои поиски в чемпионате Англии. Бавария не хочет приглашать именитого тренера, а считает, что лучше иметь человека с идеями, с которым согласятся все члены правления.
Одним из кандидатов является Томас Франк, который работает с Брентфордом. Действующее соглашение наставника Егора Ярмолюка с клубом действует до 2027 года. Брентфорд финишировал в АПЛ на 16 строчке, набрав 39 баллов.
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