Киевский клуб присматривается к потенциальным новичкам, которые могут усилить команду.

Динамо ведет переговоры о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса, сообщает Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

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24-летний полузащитник выступает в чемпионате Австралии за клуб Сентрал Кост Маринерс и хочет перебраться в Европу.

Напомним, об интересе Динамо к Торресу писали еще в апреле. Его контракт с австралийцами действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за команду 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 8 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

К слову, Сентрал Кост Маринерс стал победителем регулярного чемпионата Австралии и завоевал Кубок АФК (второй по важности клубный футбольный турнир, который проводит Азиатская конфедерация футбола)

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