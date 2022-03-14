Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Слава Україні! Перемога за нами!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже восьмая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Ярмоленко забивает и плачет, неожиданное преобразование Ракицкого.

15:00. Леванте приютил двух юных игроков Кривбасса, которые находились с украинским клубом на сборах в Турции.

14:50. "Пусть идут вслед за российским кораблем": чемпион мира благословил в дальнюю дорогу манкурта Тимощука и Ко.

14:40. "Судаков прячется в бункере, а мог бы играть за Барселону": экс-тренер Шахтера оценил потенциал бывшего подопечного.

14:30. Олег Лужный "вернулся" в раздевалку лондонского Арсенала. "Канониры" символически включили легендарного защитника в заявку на матч против Лестера. Сам Лужный после начала войны вступил в ряды терробороны.

14:20. Бывший защитник Динамо, Спартака и сборной Украины Владислав Ващук рассказал о сложных двух неделях в Гостомеле после нападения россиян на нашу землю: "Бомбили 15 часов подряд, а на соседней улице девушка родила ребенка".

14:00. Лучший бомбардир Металлиста воспользовался специальным разрешением ФИФА из-за войны в Украине и сменил клуб до конца сезона.

13:30. Наставник Динамо Мирча Луческу выразил неоднозначну позицию относительно войны в Украине, которую румын покинул в первые дни боевых действий. В частности он не поддержал изоляцию России от международных турниров.