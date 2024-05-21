"Кабмин разработал четкие критерии, по которым юридические лица, в том числе футбольные клубы, могут быть забронированы. УАФ никоим образом не может влиять на процедуру мобилизации и на процедуру бронирования.

Президент клуба Первой лиги отказывается финансировать команду из-за риска мобилизации, – источник

Мы со своей стороны проводили активные обсуждения с Министерством спорта. В результате коллеги из Минспорта подготовили свое предложение для Минэкономики по разработке некоторых особых критериев для мобилизации именно для профессиональных спортсменов, учитывая особенность этой категории. То есть ты профессиональный спортсмен, ты прошел определенные этапы подготовки, ты не можешь быстро быть заменен кем-то другим. Такие предложения были подготовлены, они были переданы в Министерство экономики, но по состоянию на сейчас они не были воплощены в жизнь.

Поэтому обвинять УАФ в том, что мы уклоняемся от этой темы или каким-то образом кому-то не способствуем – это не соответствует действительности, поскольку в УАФ просто нет таких полномочий и возможностей. Наша задача – обеспечить проведение соревнований в Украине в условиях военного положения с учетом тех условий, которые нам позволили Кабмин и Минспорта. И среди этих условий изначально не было вопроса о бронировании или каких-то специальных условий для футболистов.

Относительно УАФ... Есть много слухов что у нас забронированы все сотрудники, что мы имеем какой-то особый статус. Абсолютно нет. Мы так же по общим критериям Кабмина получили возможность забронироваться. По состоянию на сегодня около 30 человек в УАФ получили бронирование, включая главных тренеров национальной сборной, юношеских сборных, помощников главных тренеров и персонала национальной сборной. Это, чтобы развеять мифы, что УАФ имеет какой-то особый статус в процедуре бронирования, и что все работники УАФ забронированы.

Хочу сказать, что некоторым работникам УАФ также вручали повестки. Они шли обновляли данные в ТЦК и так далее. И некоторые из работников УАФ даже проходят военную службу. Мы не оторваны от украинских реалий, мы живем в войне. У нас нет абсолютно никаких особых подходов ни к своим работникам, ни к представителям других клубов.

Относительно разговоров о неравенстве между клубами, потому что кто-то забронирован, кто-то не забронирован... Я хочу опять-таки подчеркнуть, что мы проводим уникальные чемпионаты Украины в условиях войны. А инсинуации на тему равенства условий я бы вынес за скобки, поскольку, скажу откровенно, не очень понимаю этих разговоров, этих упреков, в том числе в адрес УАФ, что мы каким-то образом не решаем эту проблему. Во время войны действует особый правовой порядок режима военного положения. Мы должны уважать законы страны. И если закон предоставляет возможность осуществления бронирования, мы готовы способствовать. Но делать какие-то вещи, которые не предусмотрены действующим законодательством – мы на это точно не будем идти.

А история с Хустом... Они шокированы, что нет: "Порешайте". Такого нет", – сказал Грищенко в интервью Tribuna.

Сабо призвал отправить всех футболистов на войну: "В заявке украинских клубов достаточно иметь 20 игроков"