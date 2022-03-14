Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб уже около двух недель защищает Украину от российской орды.

28 февраля 56-летний специалист принял решение вступить в Вооруженные силы Украины и прошел соответствующую подготовку. Теперь он противостоит россиянам.

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Кадром с войны поделился журналист Владимир Зверов. "Юрий Николаевич передает всем поздравления! Говорит, на войне начал больше курить", – написал он в Twitter .

Напомним, Вернидуб возглавляет Шериф с декабря 2020 года. В прошлом году его подопечные побеждали Реал и Шахтер на групповом этапе Лиги чемпионов, а в феврале команда вылетела от Браги из Лиги Европы.