Журналист допустил фейл, отправив в Карпаты другого игрока Черноморца – последнему пришлось оправдываться
09:28 - Читати українською
Журналист и комментатор Максим Гиленко едва не вызвал скандал, перепутав фамилии футболистов Черноморца в прямом эфире.
"В рамках воскресного эфира на УПЛ ТВ допустил ужасную ошибку.
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Вместо Ореста Кузыка отправил в Карпаты Артура Авагимяна. Вот просто была в голове одна фамилия, а отправил совсем другую. Прошу прощения у всех причастных сторон!" – написал Гиленко на своей странице в социальной сети Твиттер.
К слову, Авагимяну даже пришлось оправдываться за фейл журналиста в своем Telegram-канале, объясняя, что после аренды в Черноморце летом он вернется в Александрию, которой и принадлежит.
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