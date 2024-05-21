"В рамках воскресного эфира на УПЛ ТВ допустил ужасную ошибку.

Лидер Черноморца опроверг слухи о возможном трансфере в Карпаты

Вместо Ореста Кузыка отправил в Карпаты Артура Авагимяна. Вот просто была в голове одна фамилия, а отправил совсем другую. Прошу прощения у всех причастных сторон!" – написал Гиленко на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, Авагимяну даже пришлось оправдываться за фейл журналиста в своем Telegram-канале, объясняя, что после аренды в Черноморце летом он вернется в Александрию, которой и принадлежит.

Карпаты хотят бесплатно забрать из Черноморца экс-игрока Динамо