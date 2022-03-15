"Когда начались военные действия, наши партнеры, наши друзья из всех стран Европы и мира предоставили нам возможность сделать такой офис в любой стране. И я очень благодарен президентам национальных ассоциаций, федераций футбола, которые мне звонили по телефону и предлагали услуги для того, чтобы вывезти и штаб, и офис, и меня лично, и мою семью. Я всех их поблагодарил и сказал, что вся наша футбольная семья, я и моя семья будем в Украине до дня победы и до того момента, когда мы победим этот фашизм, пришедший на нашу землю.

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Я поблагодарил всех, но мы долго выбирали место, где была бы лучшая коммуникация для эвакуации детей, детских школ, наших футбольных академий. Мы общались во Львовской области и Черновицкой, но остановились на Закарпатской, потому что она подошла больше всего по логистике", – рассказал Павелко в комментарии Денисов Time.

Напомним, 25 февраля должна была возобновляться УПЛ, а 24 марта сборная Украины сыграть против Шотландии в рамках отбора ЧМ. Все эти планы пришлось переносить из-за подлого вторжения России.

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