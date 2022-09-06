Болонья на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Синиши Михайловича.

Михайловича выписали из больницы после нового этапа борьбы с раком – появились первые фото

Серб возглавил "россоблу" в январе 2019-го. Под его руководством Болонья стала крепким середняком Серии А. Последние 2 сезона были осложнены борьбой Михайловича с лейкемией. Специалист периодически отходил от тренировочного процесса и лечился, но это не нарушало идиллию. Все сломалось в начале нынешней кампании. Болонья набрала всего 3 очка в 5 турах и расположилась вблизи зоны вылета. Это подтолкнуло клуб оформить первую тренерскую отставку нового чемпионата.

Имя нового тренера "россоблу" пока неизвестно. В мае ходили слухи о приглашении Роберто Де Дзерби, а теперь главным кандидатом считается Паулу Соуза.

Удинезе разгромил Рому, забив четыре гола и поднявшись в зону ЛЧ, Специя потеряла победу после замены Коваленко