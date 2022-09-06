Первая отставка тренера в сезоне Серии А – возможный шанс для Де Дзерби
В Италии нашелся первый клуб, не выдержавший слабого старта сезона.
Болонья на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Синиши Михайловича.
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Серб возглавил "россоблу" в январе 2019-го. Под его руководством Болонья стала крепким середняком Серии А. Последние 2 сезона были осложнены борьбой Михайловича с лейкемией. Специалист периодически отходил от тренировочного процесса и лечился, но это не нарушало идиллию. Все сломалось в начале нынешней кампании. Болонья набрала всего 3 очка в 5 турах и расположилась вблизи зоны вылета. Это подтолкнуло клуб оформить первую тренерскую отставку нового чемпионата.
Имя нового тренера "россоблу" пока неизвестно. В мае ходили слухи о приглашении Роберто Де Дзерби, а теперь главным кандидатом считается Паулу Соуза.
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